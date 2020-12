Stavanger vil fortsatt spørre om presters samlivsform

Vedtaket ble gjort med leders dobbeltstemme, slik at det til sammen ble seks mot fem stemmer for, skriver Vårt Land.

Kun Stavanger og Møre har fortsatt med denne praksisen, som innebærer at søkere til prestestillinger kan bli spurt om sin samlivsform under ansettelsesprosessen. Bispedømmene Bjørgvin og Agder og Telemark har valgt å avskaffe praksisen.

– Det at vi ønsker å kunne tillegge samlivsform vekt for å finne den riktige presten til riktig menighet, betyr ikke at ikke alle er velkomne til å søke prestestilling i Stavanger bispedømme. Vedtaket innebærer på ingen måte yrkesforbud for noen, men er en mulighet for bispedømmerådet til å gjøre kloke valg som tilsettingsorgan, sier bispedømmerådsleder Liv Heidrun Heskestad.

Nestleder Thor Magne Seland i Stavanger bispedømmeråd mener vedtaket diskriminerer homofile. Han hadde håpet på at det skulle slutt på å spørre og vektlegge samlivsform ved ansettelse av nye prester.

– Jeg er fryktelig skuffet. Det å bli forskjellsbehandlet for noe du bare er, det gjør ikke godt, sier Seland til NRK.

Bispedømmerådslederen mener en prest bør være gift.

– Slik jeg leser bibelen så skal en prest fremme ekteskap, og da tenker jeg at presten må være gift og ikke samboer, sier Heskestad.