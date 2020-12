Tre personer stakk av etter trafikkulykke i Oslo

– En av politiets patruljer observerte tilfeldigvis en bil som passerte i svært stor hastighet, og fulgte derfor etter. Litt lengre ned i veien, kom politiet over et ulykkessted, hvor bilen kollidert med en mindre elbil, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland til VG.

Han bekrefter overfor avisen at det var tre personer i bilen som politiet tirsdag kveld nå leter etter. Det var to personer i elbilen som ble truffet. De ble sendt til legevakt for sjekk, og skal kun ha blitt lettere skadet.

Politiet meldte på Twitter om ulykken klokken 22:00.

Politiet avviser overfor VG at det var en politijakt i forkant av ulykken, men at de tilfeldigvis kom over bilen kort tid før ulykken.