Det opplyser politiadvokat Eindride Kjørri til TV 2.

Rettssaken mot Moan, som politiet mener er en av norgeshistoriens mest notoriske svindlere, har pågått siden september. I tillegg til fengselsstraffen ba aktor om inndragning på i overkant av 13 millioner kroner, og 3,8 millioner kroner i erstatning til fornærmede.

50-åringen, som selv nekter straffskyld, har allerede sittet snart to år i varetekt. Hans forsvarer, advokat Per Zimmer, sier til kanalen at seks års fengsel oppleves voldsomt for en person som mener seg helt uskyldig.

Han har fra før en rekke konkurser og fengselsdommer for økonomisk kriminalitet på rullebladet. Moan hadde vært etterlyst internasjonalt siden 2013. Han ble pågrepet i Malaysia og utlevert til Norge i januar i fjor.

Allerede i desember 2017 ble han siktet for grove bedragerier, forsøk på grove bedragerier og heleri av minst 10 millioner kroner. I januar i fjor ble siktelsen utvidet til å gjelde ytterligere 40 bedragerier og identitetstyverier.

Helge Moan er blant annet tiltalt for å ha forledet en rekke personer til å betale seg eller andre til sammen cirka 4,5 millioner kroner i perioden 2011 til 2018 i Norge og/eller Malaysia.