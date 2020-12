Gaupebestanden øker i nord – nå åpner Miljødirektoratet opp for kvotejakt

Gaupebestanden har i år doblet seg i Nordland og Troms og Finnmark, opplyser direktoratet i en pressemelding.

– Vi åpner nå forsiktig for kvotejakt for å forhindre skade på beitedyr i de to nordligste fylkene. Målet er at bestanden holder seg på Stortingets bestandsmål slik at rovviltnemnda kan ta over forvaltningsansvaret. En lav kvote gjør det også lettere å kunne iverksette skadefelling ved behov, sier direktør Ellen Hambro.

I år ble registrert 66,5 familiegrupper av gaupe rundt om i Norge, og bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet som er 65.

Totalt 82 gauper kan felles i kvotejakta, som varer fra 1. februar til 31 mars. Det er denne som er det viktigste verktøyet for å regulere gaupebestanden i Norge.