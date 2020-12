Fotgjenger omkom etter påkjørsel i Eidskog

Trafikkulykken skjedde like før klokken 17.

Politiet opplyste først til TV 2 at mannen var bevisstløs og at helsepersonell jobbet med personen på stedet. Tirsdag kveld bekreftet de på Twitter at livet ikke sto til å redde.

– Vi tror vi har identiteten på vedkommende, men har foreløpig ikke fått kommet i kontakt med de pårørende, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet til NTB.