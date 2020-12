Fylkesleder Geir Ugland Jacobsen ekskluderes fra Frp

– Nå er det nok. Det går en grense, slo Frp-nestleder Sylvi Listhaug fast på en hasteinnkalt pressekonferanse tirsdag kveld, der hun stilte sammen med partileder Siv Jensen.

De to kunngjorde sentralstyrets vedtak om å ekskludere Ugland Jacobsen, mens Oslo Frp blir satt under administrasjon.

Ugland Jacobsen gjorde det tirsdag kveld klart at han ikke kommer til å anke avgjørelsen og sier seg nå ferdig med partiet.

– Jeg vil ikke lage mer støy enn det som allerede er rundt Frp, sier han til NTB.

Carl I. Hagen: – Sjokkert

Både Frp-nestor Carl I. Hagen og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde er sjokkert over eksklusjonen av Oslo-fylkeslederen. Begge er regnet som Ugland Jacobsens støttespillere.

– Jeg er sjokkert og skjønner ingenting. Jeg ser fram til å få litt forklaringer, og det får jeg ikke i kveld , er Hagens korte kommentar til NRK.

– Jeg er sjokkert, målløs og lei meg. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Tybring-Gjedde til Dagbladet.

Mistillit mot Siv Jensen

Bakgrunnen for eksklusjonen er flere utsagn fra Ugland Jacobsen som blir tolket som mistillit mot partileder Siv Jensen. Blant annet har han uttalt at han ville vrake Jensen fra stortingslista i Oslo, og at han vil dra partiet i nasjonalkonservativ retning. I sommer fikk Ugland Jacobsen gjennomslag i fylkespartiet for en resolusjon om å gjøre partiet til et «patriotisk fyrtårn».

– Fylkeslederen i Oslo har gjentatte ganger skadet omdømmet til partiet. Partiet har fått mange negative tilbakemeldinger fra hele landet både fra medlemmer i partiet og velgere på måten han fronter partiet på. Ledelsen har fått tydelig tilbakemelding om at nå må det ryddes opp. Slik opptreden som vi har sett fra lederen i Oslo Frp, kan ikke tolereres, sier Listhaug.

– Ugland Jacobsen ønsker seg et helt annet parti. Det er helt greit å være uenig med ledelsen, og det er stor takhøyde i Fremskrittspartiet, men det er ikke rom for illojalitet mot lovlige fattede vedtak, slår Siv Jensen fast.

– Problemet er at krefter i Oslo aktivt har jobbet for at Frp skal være et annet parti med en annen ideologi. Dette er blitt grundig nedstemt. De som ønsker at Frp skal være noe annet enn et liberalistisk folkeparti, bør finne seg noe annet å gjøre, sier hun.

– Ingen takhøyde

Det er imidlertid en forståelse av situasjonen som Ugland Jacobsen ikke deler. Han mener eksklusjonen viser at det ikke finnes noen takhøyde i partiet.

– Ifølge meg har ikke Frp noen sak overhodet. Det går på feilsitering og vridning av sitater. Ingen har sagt fra til meg, men reagert med en gang. Det er veldig klossete håndtert, sier han til NTB.

Til TV 2 sier han også at han er sjokkert over at Oslo Frp blir lagt ned. I fjor ble Bergen Frp lagt ned etter langvarige, interne konflikter.

Han reagerer også kraftig på beskyldningene om illojalitet.

– Det er en helt grunnløs beskyldning. Det eneste jeg har gjort, er å ønske en kursjustering der vi setter folk og land mer først, sier han.

Oslo Frp får nå oppnevnt et interimsstyre bestående av kjente Frp-profiler som Ketil Solvik-Olsen, Per-Willy Amundsen, Peter N. Myhre, Jon Georg Dale og Kari Kjønaas Kjos. Av disse er kun Peter Myhre fra Oslo.

Nominasjonsprosessen til stortingsvalget neste år som skulle ha funnet sted i januar, blir utsatt til mars.