Norges Banks tilsynsorgan fant smutthull i Tangen-avtale

Tangen valgte etter press fra flere hold å gi bort sin eierandel i livsverket sitt, forvalterselskapet Ako Capital, til den veldedige organisasjonen Ako Foundation.

Han måtte kvitte seg med eierskapet for å unngå habilitetsproblemer som sjef for oljefondet. 54-åringen uttalte at «alle bånd er brutt for alltid» da han kunngjorde avgjørelsen i august.

Nå peker Norges Banks tilsynsorgan på at avtalen ikke er helt vanntett, skriver Dagens Næringsliv. Representantskapet mener nemlig at Tangen kan kjøpe tilbake eierandelen når han en gang slutter som oljefondssjef.

Norges Bank: Eierandelene kan ikke kjøpes tilbake

Tilsynsorganet har derfor bedt hovedstyret i Norges Bank om å redegjøre for hvordan de kan hindre et slikt potensielt tilbakekjøp.

Norges Bank understreker imidlertid i en uttalelse at det er uttrykkelig og bindende avtalt med både Tangen og Ako Foundation at eierandelene i AkoCapital LLP ikke kan kjøpes tilbake av Tangen eller selges tilbake til Tangen.

– Dette framgår av hans erklæring som DN tidligere har fått tilsendt, samt sammendraget fra AKO Foundation publisert på våre nettsider 2. desember 2020. Der det står det følgende: «AKO Foundation vil ikke selge eierinteressene i AKO Capital tilbake til Tangen eller hans nærstående».

«Ugjenkallelig beslutning»

Sentralbanken presiserer videre at Tangen har avviklet sitt eierskap i AKO Capital LLP, og at hans eierandel og utbytterettigheter er overdratt vederlagsfritt til den veldedige stiftelsen AKO Foundation.

– Han vil med dette ikke lenger ha noen eierinteresse i AKO Capital LLP. Denne beslutningen er ugjenkallelig, heter det i uttalelsen fra Norges Bank.