Regjeringen beholder de nasjonale coronatiltakene til andre halvdel av januar

På regjeringens pressekonferanse tirsdag viste Høie til at det i forbindelse med julefeiringen er mange som reiser mellom kommuner, reiser til og fra utlandet og at mange samles. Høie sa at dette kan bidra til å øke smittepresset og øker risikoen for en ny smittebølge.

– Derfor beholder vi de nasjonale tiltakene fram til andre del av januar. Da vil vi ta en ny vurdering, sa Bent Høie (H).

Han advarte også personer som har symptomer, men unngår å teste seg fordi de vil slippe å feire jul i karantene.

– Det må man ikke gjøre. Det kan bety at man tar økt risiko for å smitte de aller nærmeste i forbindelse med julefeiringen.

Han advarte også arbeidsgivere mot å oppfordre ansatte til å bryte karantene eller på andre måter å omgå coronaregelverket.