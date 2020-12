Hovedmenn dømt for utnyttelse av narkomane til bedragerier

Seks av medvirkerne, som i hovedsak ble kjent skyldig i å ha gitt bort sin BankID og kodebrikke, ble dømt til samfunnsstraffer i Hedmarken tingrett. En ble dømt til fengsel i to år og ni måneder og en ble frikjent av domstolen.

De to hovedmennene på 43 og 34 år ble derimot dømt til fengselsstraffer på sju år og tre år og tre måneder for grove bedragerier. De to er domfelt for å ha tatt opp lån på henholdsvis 16 og 14 millioner kroner og for forsøk på låneopptak på over 36 og 22 millioner kroner.

For den hovedtiltalte 43-åringen er det også utmålt straff for grov hvitvasking, trusler, brudd på våpenloven og for kroppskrenkelse.

De to samarbeidet om å utnytte personopplysningene til rusmisbrukere som havnet i en presset situasjon ved å overta gjelden deres i bytte mot passord og tilgang til BankID. Ved å endre opplysninger i Altinn fikk de dem til å framstå som kredittverdige og søkte deretter om lån i stor skala hos banker, kredittforetak og bilforhandlere. Hundrevis av lånesøknader ble sendt.

– Dommen er på i alt 156 sider, og det vil ta noe tid å gå igjennom premissene før det kan gis utfyllende kommentarer. Påtalemyndighetens foreløpige reaksjon på dommen er at vi er tilfreds med at retten i all hovedsak har fulgt vårt syn på saken, skriver statsadvokaten i Hedmark og Oppland om dommen.

Retten ville derimot ikke dømme de to hovedmennene for organisert kriminalitet da den ikke mente det var dekning for det etter kravene i straffeloven.