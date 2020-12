Ny person pågrepet og siktet for drapet på Ørjan-Helmer Gundersen Solum

Personen er en mann i 40-årene som er kjent for politiet fra tidligere.

– Personen som i dag er pågrepet har tidligere vært avhørt som vitne i saken. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap av Solum, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.

Solum ble funnet druknet i Steinsåsgruvene i Arendal 19. mai i år etter å ha vært savnet i nesten to måneder.

– Det er etterforskningen samlet sett som gjør at vi mente at vilkårene for pågripelse var oppfylt, sier Bruvoll til NTB.

Pågripelsen er den andre i saken. Tirsdag 8. desember ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap av Solum. Den 30 år gamle mannen ble varetektsfengslet i fire uker. Av kjennelsen fremgår det at Solum hadde skader som kan være forsettlig påført.

– Vi mener at han enten selv har begått drapet, eller har gjort det sammen med noen andre. Flere kan bli pågrepet, sa Bruvoll etter den første pågripelsen.

Bruvoll sier til NTB tirsdag at etterforskningen fremdeles pågår for fullt, og at de ikke kan utelukke flere pågripelser etter hvert, men at det ikke er noe som ligger i kortene akkurat i dag. Den nye siktede er ennå ikke avhørt.

Det holdes fengslingsmøte i Aust-Agder tingrett klokken 12 onsdag.