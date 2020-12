Norge og Storbritannia forbereder seg på felles torskekrig mot EU

Fredag varslet regjeringen at fiskebåter fra land uten gyldig fiskeriavtale med Norge, ville bli utestengt fra norske terrorialfarvann fra nyttår.

Norge og Storbritannia kan være klar med en felles ny fiskeriavtale allerede på nyåret, skriver Nationen.

Det innebærer at Kystvakten først og fremst forbereder seg på å jage EUs fiskeflåte ut av norske fiskerisoner.

Den nye sjefen for Kystvakten, kommandør Oliver Berdal, forteller at Kystvakten har økt sin tilstedeværelse i Nordsjøen og følger med situasjonen for å være klare ved en eskalering.

– Vi er forberedt på å utplassere flere fartøy i Nordsjøen om det blir nødvendig. Men foreløpig har vi ikke indikasjoner på at dette blir nødvendig med det første, sier Berdal.

Han understreker overfor Nationen at han opplever forholdene mellom Norge og Storbritannia som avklart og at adgangsnekt til norske økonomiske soner ved årsskiftet først og fremst er rettet mot EUs fiskeflåte.