Joe Biden kritiserte Donald Trump i tale



Påtroppende president Joe Biden påpekte at hans seier med 306 valgdelegater er den samme som Donald Trump fikk i 2016 og ber presidenten godta nederlaget.

– Ikke i ett eneste tilfelle ble det funnet bevis som kunne endre eller utfordre valgresultatet, sa Biden om Trumps mange forsøk på å utfordre resultatet.

William Barr går av som justisminister

USAs justisminister William Barr fratrer stillingen like før jul, opplyste president Donald Trump på Twitter. Han understreker at forholdet mellom dem er svært godt og at Barr har gjort en god jobb.

De to møttes mandag for å snakke om justisdepartementets «gjennomgang av påstandene om valgjuks i 2020-valget og hvordan disse påstandene fortsett vil forfølges», heter det i Barrs oppsigelsesbrev.

331 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 331 koronasmittede i Norge. Det er 131 flere enn dagen før, men 49 færre enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.631 nye smittetilfeller i Norge.

2,5 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet 132 koronapasienter var mandag innlagt på sykehus, elleve flere enn søndag.

Død person funnet etter boligbrann i Valdres

En død person ble natt til tirsdag funnet i nærheten av et nedbrent bolighus i Etnedal i Valdres.

Det var en mann som brøytet snø i området som mandag kveld oppdaget at huset hadde brent ned og varslet nødetatene. En mann i 60-årene er ikke gjort rede for etter brannen. Natt til tirsdag ved 3-tiden ble en mann funnet død av letemannskaper. Saken etterforskes av politiet.