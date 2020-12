Toppsjefer i Nemko har ikke tro på hjemmekontor som varig løsning

– Hjemmekontor med videomøter kan være et godt supplement, men det er ingen erstatning for fysiske møter, sier finansdirektør Aqsa Butt til E24.

Butt sier de merker at kommunikasjonen har blitt stivere i formen, og den uformelle dialogen er redusert etter flere måneder med kun digitalt samhandling.

Nemko er et norskeid konsern med 500 ansatte og 20 kontorer i utlandet, der de driver med sikkerhetstesting og sertifisering av elektronikk. Bare rundt 100 ansatte jobber i Norge.

– Hjemmekontor er utfordrende for alle

– Det er ingen tvil om at produktiviteten går ned ved hjemmekontor og utelukkende digitale møter om det ikke tilrettelegges riktig, og her har bedriftene vært med på å ta en del av regningen for dugnaden, sier finansdirektøren.

Konsernsjef Per Ove Øyberg sier at hjemmekontor ikke har kommet for å bli.

– Den siste tiden har vi opplevd at hjemmekontor er utfordrende for alle. Det har vært særlig mye søkelys på at dette er vanskelig for de ansatte, men denne situasjonen er også en stor utfordring for ledere i selskapet, sier konsernsjefen.