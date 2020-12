Biskop Bernt I. Eidsvig ber Raymond Johansen vurdere juleamnesti

– Julehøytidens messer betyr så mye for så mange troende. Jeg vil derfor henstille til byrådene i Oslo og Bergen å vurdere et juleamnesti, og så skal vi gjøre alt for at alle smittevernregler følges i kirkene, sier biskop Eidsvig i Oslo katolske bispedømme.

Oslo kommune innførte i forrige uke en maksgrense på 20 deltakere på gudstjenester og andre livssynssamlinger i hovedstaden i jula. Det opplyste byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse 10. desember.

– Kirker og andre tros- og livssynssamfunn er viktige samlingssteder for folk i jula. Det må være faste seter, minst én meters avstand og streng praktisering av smittevernet, sa Johansen.

Nasjonalt er det en grense på maksimalt 50 personer for en innendørs gudstjeneste, mens grensa i Oslo settes til 20 personer. Eidsvig mener det bør åpnes opp for flere enn 20 deltakere under julens feiringer.

– Det vil bli arrangert utendørs messer, men også disse kan utgjøre en helserisiko for eldre mennesker, sier han.

Eidsvig peker på at det er tillatt med offentlige gudstjenester i julen i Tyskland, på betingelse av at deltakerne bærer munnbind og at man ikke synger.