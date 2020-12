Skien og Porsgrunn innfører lokale coronatiltak

Begge kommuner har innført rødt nivå på skolene, og nye grenser for antall deltakere på arrangementer og sammenkomster, skriver Telemarksavisa.

Fritidsaktiviteter for alle over 13 år avlyses. Offentlige arrangementer innendørs skal nå ha maks 20 deltakere, mens private sammenkomster på offentlig sted kan ha maks ti. Butikker og kjøpesentre skal også sørge for at det går an å holde en meters avstand i lokalene.

Porsgrunn går lenger med munnbind

Porsgrunns forskrift, som ble vedtatt mandag kveld, går noe lenger enn Skiens i bruk av munnbind. Der Skien kun krever munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde én meters avstand, krever Porsgrunn obligatorisk bruk av munnbind på offentlige kommunikasjonsmidler, taxi og butikker/kjøpesentre.

I Skien varer tiltakene i første omgang fram til lille julaften, 23. desember, mens Porsgrunn har satt 7. januar som sluttdato.

Bamble kommune, som samarbeider tett med de to andre kommunene i Grenlands-området, har foreløpig valgt å holde sine skoler på gult nivå og ikke innført ytterligere smitteverntiltak.

Høyere smittetrykk enn Oslo

Det siste døgnet er det registrert sju nye smittetilfeller i Skien. Lørdag ble det registrert 19 nye tilfeller, som var ny rekord. Til sammen er det registrert 109 tilfeller i Skien i løpet av desember, og smittetrykket er høyere enn i Oslo.

I Porsgrunn er det ikke kommet nye tall siden lørdag, men de var da noe lavere enn i nabokommunen.

Smitteøkningen gjorde at sykehusdirektør Tom Helge Rønning ved Sykehuset Telemark uttrykte sin frykt for årets julefeiring på et digitalt pressetreff søndag.

– Med takten som Skien har hittil denne måneden, er vi mer enn ti ganger nivået som var definert som rødt i vår. Når jeg registrerer hvordan man forholder seg til smittesituasjonen, er jeg usikker på om folk tar dette nok innover seg, sa han.