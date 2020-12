Farevarsel: Nå kommer det snø på Østlandet

– Det ser ut til at snøgrensen vil ligger et sted mellom 200 og 400 meter. Mest nedbør vil det komme vest for Oslofjorden. Spesielt i indre deler av Buskerud, Vestfold og Akershus kan det ventes nedbør i form av snø, sier statsmeteorolog Espen Biseth Granan til ABC Nyheter.

I ett av farevarslene som er sendt ut heter det: «I dag, mandag, ventes perioder med snø over 100-300 meter i høyereliggende områder vest for Oslofjorden.»

– Det kan komme 10-20 centimeter snø

Ifølge Meteorologisk Institutt vil nedbøren øke litt på utover dagen, spesielt i høyereliggende strøk av storfylket Viken.

– Det kan komme 10-20 centimeter snø enkelte steder. På hovedveiene vil det stort sett gå greit, men på mindre veier kan nedbøren bli liggende. I Akershus gjelder dette Asker spesielt, mens Oslo ikke vil bli så mye berørt av dette i denne omgang, forklarer Biseth Granan.

Han legger til at nedbøren i hovedsak vil komme som regn i Drammen, men at det også der vil falle snø i høyereliggende områder.

Mer gråvær i vente: – Grått og vått

De som hadde forhåpninger om at gråværet snart er over, må belage seg på mer av den samme værtypen de neste dagene. Et lavtrykk i vest sørger for sørlig vind og mild luft over hele landet.

– Fra torsdag og i helgen får vi ny runde med sønnavind og stigende temperatur. Da vil nok noe av snøen som kommer nå ikke klarer seg lenger. Det blir mye sønnavind, og grått og vått, sier statsmeteorolog Espen Biseth Granan.

Snøfokk i fjellet



Bortsett fra onsdag. Da kan det bli gløtt av sol vest for Oslofjorden.

Også i fjellet i Sør-Norge er det sendt ut farevarsel.

– Her må man regne med mye vind, noe som vil gi vanskelige kjøreforhold med snøfokk i fjellet, advarer meteorologen.

