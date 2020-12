Mattilsynet varsler jaktforbud etter funn av fugleinfluensa

All jakt på andefugler må stanses for å unngå videre spredning av fugleinfluensa, skriver Mattilsynet i en pressemelding mandag.

Forbudet kom etter at det ble oppdaget fugleinfluensa i fylkene Rogaland og Vestland.

Alle fylker sør for Nordland betegnes som høyrisikoområder, og rammes av forbudet.

«Det er viktig å hindre at fugl som er smittet flytter seg fra områder, og på den måten sprer fugleinfluensa», skriver Mattilsynet.

Jakt forstyrrer fuglene og kan føre til at de flytter på seg.

Svært lav risiko for mennesker



Sykdommen er dødelig for fugler, men de understreker at risikoen for at viruset skal smitte over til mennesker er svært lav, og det er ingen risiko for at det skal smitte via kjøttet vi spiser.







Det anbefales likevel at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt eller -kokt.

Områdene jaktforbudet gjelder for er Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold, Telemark, Viken, Oslo og Innlandet. Det er usikkert hvor lenge forbudet vil vare.