Brannmann og bilberger påkjørt på E6 ved Jessheim

– Foreløpig tilbakemelding etter vurderinger som er gjort på stedet, er at ingen av de involverte er kritisk skadd, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas til Romerikes Blad ved 11.20-tiden.

Rundt en halv time tidligere opplyste han til NTB at det var et mindre trafikkuhell som var årsaken til at de var på stedet i utgangspunktet.

– Det var en bil som sto på veiskulderen. De hadde akkurat kommet fram da dette skjedde, sa Aas.

Sammen med bilbergeren er to bilførere som var involvert i det aktuelle trafikkuhellet, kjørt til Ahus.

Ulykken skjedde like ved avkjøringen til Gardermoen i nordgående retning, ifølge RB.

E6 er stengt i nordgående løp ved Jessheim.

Saken oppdateres