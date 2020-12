Bilfører i 70-årene døde etter å ha truffet traktor ved Eidsfoss

Bilfører, en mann i 70-årene fra Eiker, blir fraktet fra stedet i luftambulansen. Det er på det rene at bilen han førte har skjenet over i motsatt kjørebane, og truffet en traktor. Politiet etterforsker saken videre på stedet. Veien er nå åpnet i et felt forbi ulykkesstedet.