Advokat tiltalt for å ha rådet mor til å rømme fra barnevernet

Ifølge tiltalen skal advokaten to ganger ha gitt klienten råd om å unndra seg iverksettelse av vedtaket om omsorgsoverdragelse av barna i 2016.

Fra 2016 til 2018 oppholdt kvinnen seg i Malaysia med sine to barn og unndro seg på den måten barnevernet. Etter at hun kom tilbake slapp hun imidlertid med påtaleunnlatelse da politiet avsluttet sin etterforskning av saken.

Også kvinnens mor, som var siktet for medvirkning til grov omsorgsunndragelse, fikk påtaleunnlatelse, skriver Adresseavisen.

Påtalemyndigheten har også tilbudt advokaten påtaleunnlatelse i saken, altså at den mener det kan bevises at et lovbrudd er skjedd, men at en velger å ikke reise straffesak.

– Det har han sagt nei takk til. Noe som også er svaret på hvordan han stiller seg til denne tiltalen. Han mener han ikke er skyldig i det han anklages for, sier advokatens forsvarer Camilla Hagen til avisen.

Politiadvokat Thomas Berg viser til at det er Statsadvokaten i Trøndelag som har tatt ut tiltalen mot advokaten, men at det dreier seg om psykisk medvirkning – at han påvirket trondheimskvinnen på en slik måte at hun forlot landet for å unndra seg barnevernet.

Saken er berammet i Sør-Trøndelag tingrett fra mandag til onsdag.