Norsk Tipping lanserer filter som blokkerer alle spill på nett

Filteret « Gamban » er en programvare som sperrer tilgang til spillsider og pengespillrelaterte tjenester på mobil, PC og nettbrett. Målsettingen er å hjelpe sårbare grupper, melder Norsk Tipping i en pressemelding mandag.

– Gamban er et verdifullt supplement til Norsk Tippings egne utestengelsessystemer. Filteret gjør det mulig for oss å tilby utvidet beskyttelse til kunder som ønsker å blokkere tilgangen til alle spilltilbud på internett – både regulerte og uregulerte, sier Bjørn Helge Hoffmann, fagsjef for ansvarlig spillvirksomhet i Norsk Tipping.

Gamblingfilteret får man ved å ta kontakt med Norsk Tippings kundeservice . Filteret deles også ut av Spillavhengighet Norge , opplyser Norsk Tipping.

De som ønsker dette filteret må selv installere det på sin PC, Mac, mobil eller nettbrett. MacOS, Windows, Android og iOS er støttet.