En av tre kommuner søkte ikke om midler fra Stortingets eldrepakke

I alt 400 millioner kroner skulle gå til å forebygge ensomhet. Da fristen gikk ut i november var det 129 kommuner som ikke hadde ikke søkt, skriver Aftenposten.

– Jeg synes det er en skam at disse kommunene ikke benyttet muligheten da den lå der, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Hun har satt opp en fylkesvis oversikt over hvor pengene har havnet. Kommunene i Innlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag kommer dårligst ut. Her er det bare rundt halvparten av kommunene som har søkt. Størst interesse for pengene, har det vært i Vestfold og Telemark. Der søkte 19 av 23 kommuner.

Eldreombudet har ikke funnet noen fellesnevner ved de 129 kommunene som ikke har søkt. Blant dem er Nesodden, Gjøvik, Kongsberg, Sola, Sunnfjord og Levanger.

Eldrepakken kom inn i revidert nasjonalbudsjett i sommer, etter påtrykk fra Fremskrittspartiet. Nå er Frp-nestleder Sylvi Listhaug skuffet.

– Kommunene sier på den ene siden at de har for lite penger. Samtidig gidder ­ikke mange av dem å søke på midlene som er tilgjengelige, skriver hun i en epost til Aftenposten.