Høyspentmaster revet over ende ved Rjukan – tar flere dager å få strømmen tilbake

32 kunder står søndag kveld uten strøm, inkludert et damanlegg til Statkraft og et flysikringsanlegg eid av Avinor, etter at minst 16 høyspentmaster har veltet den siste uken.

Ansvarshavende ved Stannum AS, selskapet ansvarlig for mastene, Stein Øyvind Bystrøm, sier søndag til NTB at de prioriterer Statkraft og Avinor, men at de antar det vil gå ytterligere fem døgn før de får strømmen tilbake.

Både Statkraft og Avinors anlegg driftes på aggregat, opplyser Bystrøm. Resten av de rundt 30 kundene er primært hyttekunder.

Ifølge Bystrøm er det ikke mye trafikk i fjellområdet, men han antar at det tar seg opp når det nærmer seg juleuka. Mange av disse kan trolig feire jul med strøm på hytta, men ikke alle.

– Jeg regner med at en del av dem kan feire jul på hytta, men ti, tolv får ikke strøm før ut på nyåret. Det er de som ligger midt i havariområdet.

Uforutsigbart

– Det er særdeles viktig at folk holder seg unna. Dette er uforutsigbart og ukontrollert, sier Bystrøm til NTB.

Dersom flere master begynner å rase kan fort ytterligere 10 til 15 master bli revet ned som dominobrikker. Bystrøm sier strømkablene, som er koblet ut, ligger lavt over bakken og kan være farlige for snøscooterførere.

På Facebook opplyser selskapet at det gjelder master mellom Gvepseborg ved Rjukan og til Kalhovd.

Startet tirsdag

Problemene startet allerede tirsdag.

– Da hadde vi et skikkelig havari, men det er ikke sånn som nå, understreker Bystrøm.

Først røk linjen og nettet ble dratt til én side. Deretter har is og snø gjort det hele så tungt at selv ikke de forsterkede mastene klarte å holde seg oppe.

Søndag er minst 16 høyspentmaster er revet over ende. Nøyaktig hvor mange er ikke avklart.

Umulig å ta seg opp

– Vi har hatt mannskaper ute, men har prioritert å reparere og redde den delen av linjen som fremdeles er oppegående. Så vi har ikke fått vært innover og sjekket om det har falt flere master, sier Bystrøm til NTB søndag kveld.

– Vi har strekt opp linjen fram til skadestedet, der hvor strømmen kommer fra.

Søndag formiddag sa Bystrøm at faren for at mastene kunne fortsette å rase gjorde at det inntil videre ikke er mulig å reparere skadene.

– Dette er en veldig krevende situasjon, understreker Bystrøm.