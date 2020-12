Nå kan du slippe karantenehotell ved innreise

Den viktigste endringen er at personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag og kan dokumentere at de har et annet egnet oppholdssted for karantene, ikke må på karantenehotell.

For at det skal oppfylle kriteriene som «egnet oppholdssted» må man ha enerom, tilgang til eget bad, eget kjøkken eller matservering, og det må være mulig å unngå nærkontakt med andre.

Den reisende skal fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller kravene fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon. Egenerklæringen kan man hente på regjeringens nettsider.

I en pressemelding opplyser justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) at hun håper regelendringen kan gjøre reisen hjem til jul enklere.

– Samtidig må alle huske å gjennomføre karantenen i tråd med smittevernreglene, sier Mæland.

Samtidig endres også egenandelen for arbeids- og oppdragsgiver for arbeidstakers- og oppdragstakers opphold på karantenehotell fra 1500 kroner til 500 kroner per døgn.

Endringene ble varslet onsdag og trådde i kraft klokken 17 søndag.