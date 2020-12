Smitterekord i Skien - 19 nye coronatilfeller

Det siste døgnet har 19 personer fått påvist corona i Skien kommune. I tillegg har det oppstått et smitteutbrudd på Sykehuset Telemark.

Det opplyser kommunen på sine nettsider.

– Den store andelen smittede er identifiserte nærkontakter til kjent smitte, og er således en følge av smittesporing og påfølgende testing, sier kommunikasjonsrådgiver Kyrre Jansen i Skien kommune til Varden.

19 tilfeller på én dag er rekord for kommunen. Totalt har 115 av kommunens innbyggere fått påvist corona.

Denne uken har også fire ansatte og tre pasienter ved hjerte-, nyre- og hormonavdelingen på Sykehuset Telemark fått påvist corona, melder Varden.

33 ansatte er satt i karantene og 12 pasienter er isolert som følge av utbruddet.

– Vi driver smittesporing så raskt og grundig som mulig, og akkurat nå har vi tenkt at det er best at alle de ansatte testes, sier sykehusets kommunikasjonssjef Lars Kittilsen.