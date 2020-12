Smitterekord i Trondheim – 30 nye tilfeller siste døgn

Det opplyser kommunen i en pressemelding.

Lørdag ble det foretatt 1.361 tester, og 2,2 prosent av dem påviste coronasmitte.

Sju av de nye smittetilfellene knyttes til et utbrudd i det eritreiske miljøet i byen, uten at dette nødvendigvis betyr at de er eritreere.

To av tilfellene knyttes til en juleforestilling i Olavshallen, mens tre er sporet til smitteutbrudd i andre kommuner.

Både fredag og torsdag ble det også satt smitterekord i kommunen, med henholdsvis 28 og 24 nye meldte tilfeller på ett døgn.

Kommunen ber også personer som har reist med Christiana Taxi på ettermiddagen og kvelden søndag 6. desember og kvelden tirsdag 8. desember om å gå i karantene og ta kontakt med coronatelefonen.

Torsdag innførte Trondheim kommune en sterk anbefaling om at befolkningen bruker munnbind i det offentlige rom, både innendørs og i tett befolkede områder utendørs.