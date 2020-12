Høyspentmaster revet over ende ved Rjukan

– Det er særdeles viktig at folk holder seg unna. Dette er uforutsigbart og ukontrollert, sier ansvarshavende ved Stannum AS, selskapet ansvarlig for mastene, Stein Øyvind Bystrøm til NTB søndag formiddag.

– Dersom de begynner å rase, kan 10 til 15 master bli revet ned som følge av dominoeffekten, legger han til.

Statkraft og Avinor uten strøm

Det gjelder master mellom Gvepseborg ved Rjukan og til Kalhovd, opplyser selskapet på Facebook.

Rundt 35 kunder står nå uten strøm, inkludert et damanlegg til Statkraft og et flysikringsanlegg til Avinor. Begge disse driftes på aggregat, opplyser Bystrøm. Han forteller at de første mastene begynte å knekke allerede tirsdag.

– Da hadde vi et skikkelig havari, men det er ikke sånn som nå, understreker han.

– Lørdag morgen hadde åtte stykker knekket, og åtte til knakk på kvelden, sier han.

Det var forventet at flere master ville knekke i løpet av natt til søndag, meldte Telemarksavisa lørdag kveld.

Umulig å ta seg opp

Hvor mange som søndag er revet over ende er uklart ettersom mannskap ikke har hatt mulighet til å ta seg opp til hendelsesstedet.

– Mannskapet som sto klare til å ta seg opp klokka 8.30 fikk ikke reist opp fordi et tre hadde falt over en vaier på banen de skulle bruke, sier Bystrøm.

Han legger til at faren for at mastene kan fortsette å rase gjør at det ikke vil være mulig å foreløpig reparere skadene.

– Dette er en veldig krevende situasjon, understreker Bystrøm.

Han forteller at rundt 3.000 kunder i området også har vært rammet av mindre strømbrudd den seiste uka.

– Årsaken er været. Det er nediset med snø og is, legger han til.