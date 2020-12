Britene forbereder seg på hard brexit

Britiske dagligvarekjeder er bedt om å fylle lagrene, fordi en brexit uten avtale ligger i kortene, skriver Sunday Times. Matprodusenter skal ha fått varsel om at grønnsaker vil være mangelvare i tre måneder.

Samtidig får Sunday Telegraph opplyst at det arbeides med en pakke verdt mellom 8 og 10 milliarder pund til næringer som vil bli spesielt hardt rammet i et no deal-scenario.

Tolv anmeldt for brudd på smittevernloven i Oslo

Politiet i Oslo måtte gripe inn og avslutte en fest i Nydalen i Oslo natt til søndag. Politiet fikk klager på høy musikk og bråk på festen, og da politipatruljen ankom stedet ble det klart at smittevernreglene ikke ble fulgt.

Politiet opplyser at tolv personer blir anmeldt for brudd på smittevernbestemmelsene.

Flere knivstukket i sammenstøt etter Trump-demonstrasjon

Fire personer sendt til sykehus etter å ha blitt knivstukket under sammenstøt i kjølvannet av en Trump-demonstrasjon i Washington. Noen kan være livstruende skadd, får Washington Post opplyst av nødetatene i byen.

Volden brøt ut mellom medlemmer av den fascistiske ytre høyre-gruppa Proud Boys og motdemonstranter. Det er uklart hvilke grupperinger de skadde og gjerningspersonene tilhører. Washington-politiet har pågrepet minst 23 personer i forbindelse med sammenstøtene.

364 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 364 koronasmittede i Norge. Det er 52 færre enn dagen før og 92 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til søndag registrert 40.803 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Japan oversteg 3.000 nye koronatilfeller for første gang

Japans helsemyndigheter har registrert 3.030 nye koronatilfeller – første gang landet er over 3.000 nye tilfeller på samme døgn. Det totale antallet smittede og døde i landet er nå henholdsvis 177.287 og 2.562, ifølge det japanske helsedepartementet.

Helseeksperter advarer om at smitten tiltar i store deler av landet, og oppfordrer myndighetene til å innføre strengere smitteverntiltak.