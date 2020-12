Mann frikjent for voldtekt – anmelder kvinnen

Det opplyser mannens forsvarer Brynjar Meling til NRK.

Mannen anket dommen han fikk i februar og fikk denne uken medhold i Hålogaland lagmannsrett. Nå har han anmeldt kvinnen for falsk anklage, samt for falsk forklaring i to rettssaker.

– Det vil også bli fremmet et betydelig erstatningskrav på hans vegne, sier Meling.

I retten erkjente kvinnen at hun hadde slettet tekstmeldinger der hun tok initiativet til sex med den tiltalte. Meldingene ble gjenopprettet, og lagmannsretten la vekt på dem da de frikjente mannen.

Meling mener politiet burde avslørt slettingen og avhørt kvinnen om dette mye tidligere. Han vurderer derfor å anmelde politiet i Finnmark til Spesialenheten for grov uforstand i tjenesten.

Kvinnens bistandsadvokat Edel Olsen sier hun ikke har sett noen anmeldelse og ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.