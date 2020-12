Parisavtalen 5 år

FN og Storbritannia er vertskap for det digitale klimatoppmøtet på femårsdagen for Parisavtalen. Den globale klimaavtalen ble vedtatt i Paris 12. desember 2015, med det formål å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Statsminister Erna Solberg vil bidra under det digitale klimatoppmøtet gjennom et forhåndsinnspilt videoinnlegg.

Nominasjonsmøter i flere politiske fylkeslag

Flere av landets fylkeslag holder nominasjonsmøter i forkant av neste års stortingsvalg. Fremskrittspartiet holder nominasjonsmøte i Hordaland og Rogaland, Arbeiderpartiet i Østfold og SV i Telemark og Vestfold.

European Film Awards

Prisutdelingen European Film Awards avholdes som en strømming fra Berlin. Dramafilmen Håp, skrevet og regissert av Maria Sødahl, er nominert i klassen for beste regi. I tillegg er hovedrolleinnehaver Andrea Bræin Hovig nominert i klassen for beste kvinnelige skuespiller, og Ane Dahl Torp det samme for sin rolle i svenske Charter. Dokumentarfilmen Gunda er også nominert. European Film Awards regnes som den europeiske versjonen av Oscar-prisene.

Protest mot koronatiltak i Tyskland

Det er varslet nye demonstrasjoner i Frankfurt mot smitteverntiltakene. Siste døgn ble det registrert nok en smittetopp i Tyskland, med 29.875 nye koronatilfeller og 598 dødsfall. Landet er under en delvis nedstenging, men smitten er foreløpig ikke under kontroll.

Trump-tilhengere demonstrerer

Tilhengere av president Donald Trump har varslet en demonstrasjon i forkant av avstemningen i valgmannskollegiet. Mandag 14. desember skal valgmannskollegiet i USA formelt velge Joe Biden som landets neste president.

Handball-EM kvinner

Norge møter Kroatia i EM-sluttspillet i håndball for kvinner i Danmark klokka 18.15. Det spilles også kamp mellom Ungarn og Tyskland klokka 16.

VM skiflyging i Planica

Andre dag i VM i skiflyging i Planica i Slovenia fra klokka 16.00. VM-debutant Halvor Egner Granerud er kun 4,6 poeng bak tyske Karl Geiger før lørdagens to omganger i Planica. Robert Johansson på femteplass er nest best av de norske.