Lomvier som forvillet seg inn i Oslo i høst døde av avmagring

I november kom det flere hundre lomvier og alker inn til Oslofjorden. Flere havnet på land i byen, meldte blant andre TV2. Fuglehjelpen og Osloborgere hjalp fortumlede fugler fra land og ut i vannet.

De rødlistede sjøfuglene ble ført inn med vinden fra Skagerrak og Norskehavet, skrev Bymiljøetaten i Oslo kommune på Facebook.

Døde fugler ble funnet langs strender og inne i byen. Noen av disse ble sendt inn til Naturhistorisk museum for videre undersøkelser.

Disseksjon av 33 fugler viser at de døde av avmagring.

Ikke uvanlig å se fuglene i Oslo

Det er ikke uvanlig å treffe på lomvi, alke og andre alkefugler i Oslofjorden når det går mot vinter, sier Lars Erik Johannessen ved Naturhistorisk museum. Han har deltatt i undersøkelsene av fuglene.

– Hver høst dukker de opp i fjorden. Vanligvis er det nok stort sett fuglekikkere som legger merke til dem. Det er når de begynner å ligge døde og halvdøde langs strendene og gjerne oppe i byen, at folk flest reagerer. Det har skjedd i år, sier Johannessen.

Muskelsvinn og tomme fettreserver

Naturhistorisk museum fikk inn 31 lomvier og 2 alker. Disseksjon av fuglene viste at alle var svært avmagret.

– For det første var det lite muskelmasse på dem. Vanligvis er brystmusklene kjøttfulle og brystbeinet mer eller mindre skjult mellom disse. På de undersøkte fuglene var musklene svært slunkne, og brystbeinet stod dermed frem som en skarp kam mellom dem.

– Dette tyder på at avmagringen har pågått over tid, sier Johannessen til forskning.no.

På bildet til venstre ser man at muskelmassen var sterkt redusert. Det andre bildet viser en fugl med nokså normal muskelmasse. (Foto: Lars Erik Johannessen/Bjørn Aksel Bjerke, NHM.)

Også fettreservene var minimale. Hverken under huden eller rundt indre organer var det noe fett å se.

Bare en av fuglene hadde nylig fått seg et fiskemåltid. I magesekken dens ble det funnet rester av en liten sildefisk. Det var eldre rester, øresteiner, av en fisk i magesekken til to av de andre fuglene.

I et par av fuglene var det noen barnåler og litt plantemateriale. Ellers var magesekkene tomme for mat.

Døde ikke av plast

Det ble funnet lite plast i magen på fuglene. En fugl hadde spist en gummistrikk, og to andre hadde en liten plastbit i magen. Men dette var neppe grunnen til at fuglene døde.

En av lomviene hadde derimot en avlang skumplastbit på 16 centimeter i magesekken. Formen på plastbiten kan ha fått fuglen til å tro det var en fisk.

Selv om fuglene ikke døde av plast, er funnet et eksempel på at plast i havet kan være et problem for sjøfugler.

Denne 16 centimeter lange plastbiten ble funnet i magen på en fuglene. (Foto: Lars Erik Johannessen/Bjørn Aksel Bjerke, NHM.)

Tatt av vinden

De avmagrede fuglene hadde trolig ikke krefter til å skaffe seg mat, selv om det var tilgang på fisk i Oslofjorden.

– Muskelsvinn er en prosess som pågår over tid. De har sannsynligvis opplevd næringsmangel et annet sted og blitt svekka av det. Dermed har de kanskje vært mer utsatt for å bli blåst innover fjorden av kraftig vind, sier Johannessen.

Men han påpeker at dette er spekulasjoner basert på fuglenes tilstand.

Ingen av fuglene var ringmerka, men det er sannsynlig at fuglene er fra Storbritannia eller de sør-norske koloniene.

– Fra tidligere år har det vært funnet fugl i Oslofjorden med engelske ringer, merket på de britiske øyer hvor det hekker store mengder med lomvi.

Disse fuglene overvintrer i områdene rundt de britiske øyene, men også i Skagerrak.

Også sørnorske hekkefugler, hovedsakelig fra koloniene på nordvestlandet, kan oppholde seg i Skagerrak om vinteren. Lomvi fra Nord-Norge og Bjørnøya overvintrer derimot i de isfrie delene av Barentshavet og utenfor kysten av Nord-Norge.

Dårlig år for fuglene?

Johannessen sier man ut fra funnene ikke kan si noe særlig om hvordan det står til med mattilgangen for lomviene generelt.

– Vi har fått inn 31 lomvi til oss. Det er nok snakk om noen hundre som er funnet. I 2007 så fikk vi inn over 400 alker, så det var en mye større dødelighet den gangen. Sånn sett er det ikke 2020 noe ekstremår.

– Men det kan jo tyde på at det er mangel på næring i alle fall i deler av overvintringsområdene til lomvien.

Alle fuglene som ble dissekert viste seg å være årsunger. Dette kan skyldes at ungfugler kan være mindre erfarne med å finne mat, og dermed er mer utsatt for svikt i næringstilgangen.

