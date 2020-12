Leteaksjon etter kvinne som har gått seg bort på Viefjellet i Førde

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser i 21.45-tiden til NTB at det ennå ikke er gjort funn i leteaksjonen, som ble startet i 16.45-tida fredag ettermiddag.

Da hadde en mann som kjenner kvinnen, varslet politiet om at han hadde vært i kontakt med henne da hun var på vei ned fra fjellet, men at kontakten ble brutt. Kvinnen skal ha fortalt at hun hadde kommet vekk fra stien ned fra fjellet, og var i et område som var svært glatt og bratt.

Et redningshelikopter sendt fra Florø deltar i søket fredag kveld, noe også to hundepatruljer fra Norske redningshunder gjør. Politiet har sjekket kvinnens bosted og vært i kontakt med familie og arbeidsgiver, men ingen har hørt fra henne siden 15.45 fredag.

Politiet regner med at søket vil fortsette utover natten hvis det ikke gjøres funn.

– Vi håper vi skal få et resultat før det blir helt natt, men det er ingenting som tilsier at vi skal stoppe nå. Vi forsøker å være kreative i søket, det er mulig vi skal ta i bruk drone for eksempel, sier operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt til NTB.