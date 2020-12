Helsedirektøren i Bergen går av: – Velger å fratre for å gi etaten nødvendig arbeidsro

Øygard har den siste tiden vært konstituert i stillingen som kommuneoverlege i Bergen, og hun har også fungert som smittevernoverlege. Den siste uken har hun vært i velferdspermisjon.

Helsebyråd Beate Husa berømmer Brita Øygard for at hun velger å fratre. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Det er krevende for en etat når det blir så mye oppmerksomhet rundt ledelsen. Jeg vil berømme Brita Øygard for at hun velger å fratre for å gi etaten nødvendig arbeidsro i den krevende pandemihåndteringen, sier helsebyråd Beate Husa (KrF) i en pressemelding fra Bergen kommune.

Anne-Lise Hornæs fungerer nå i stillingen som direktør for helsetjenester, mens Harald Hauge er konstituert kommuneoverlege.

Mulig høring

Øygard har takket ja til et tilbud om en stilling i Samfunnssikkerhetens hus under byrådsleders avdeling, Hun mener at hun her vil få brukt sin kompetanse som spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin i kommunens beredskapsarbeid.

Hun sier i pressemeldingen at hun ønsker en eventuell høring velkommen.

– Hvis bystyret bestemmer at det skal bli en høring, ser jeg fram til den. En høring er en god anledning til å få sett etaten med andres blikk. Full åpenhet om hvordan vi ivaretar noen av samfunnets mest kritiske funksjoner er bare bra, sier Øygard.

En rekke oppsigelser

Øygard har vært fungerende kommuneoverlege siden 27. november. Tidligere kommuneoverlege Finn Markussen gikk av med pensjon 1. oktober. Stillingen hadde siden da vært ubesatt.

Hun har også vært fungerende smittevernoverlege etter at Karina Koller Løland sa opp jobben i november etter bare åtte måneder i stillingen. I etterkant av dette har byrådet valgt å gi smittevernoverlegen plass i kommunens kriseledelse, en plass Løland aldri fikk.

Torsdag forrige uke meldte Bergensavisen at alle de ansatte ved kommuneoverlegens kontor i Bergen hadde sagt opp sine stillinger.

Mandag kom nyheten om at tre firedeler av alle sykepleierne ved ØHT (øyeblikkelig hjelp-tjenester) i Bergen sluttet i jobben siden høsten 2019.

NTB har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet om saken. De ønsker ikke å gi noen kommentar og viser til Bergen kommune.