FHI: Coronasmitte på 347 skoler og i 112 barnehager i november

De understreker at det i de fleste skolene og barnehagene der det er påvist smitte, ikke har skjedd videre smittespredning.

– Smitte forkommer i skoler, men de aller fleste skolene der det påvises smitte, har få tilfeller. Dette tyder på at smittespredning på skoler vanligvis er begrenset, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

I landets 3.200 skoler ble det påvist smittetilfeller blant elever og ansatte i totalt 347 skoler i november. 29 av skolene hadde flere enn 10 smittetilfeller, mens seks skoler hadde flere enn 20 tilfeller.

Det var mindre smitte i barneskoler (174) enn i ungdomsskoler (89) og videregående skoler (77). I kombinerte skoler fra 1. til 10. trinn var det sju som hadde coronasmitte i november.

Smitte påvist i 112 barnehager

I 112 av landets 5.730 barnehager ble det påvist smitte i november blant ansatte eller barn. Bare én av barnehagene har hatt flere enn ti smittetilfeller.

I midten av november var det i aldersgruppen 13–19 år at antallet smittetilfeller økte mest. Men etter at det ble innført blant annet rødt tiltaksnivå i videregående skoler og noen steder også på ungdomsskoler, er imidlertid smittenivået mer enn halvert.

– Antall tilfeller i aldersgruppen 13–19 år gikk ned med 57 prosent fra uke 45 til uke 49. Dette viser at det er mulig å redusere smittenivået blant barn og unge selv om skolene er åpne, og samtidig holde tiltaksbyrden for ungdom lavest mulig, sier Greve-Isdahl i en pressemelding.

FHI: Viktig at smittevernrådene følges

Hun understreker samtidig viktigheten av at det tilrettelegges for at smittevernrådene kan overholdes blant ansatte, fordi viruset smitter lettere fra voksne enn fra barn.

– Lærere og ansatte i kommuner der det oppfordres til hjemmekontor, bør derfor kunne velge det så langt det er mulig. Større møter bør foregå digitalt, sier hun.

Av totalt 6.909 coronatilfeller blant barn og unge mellom 0 og 19 år siden pandemiens begynnelse i mars, ble over halvparten (3.681) meldt i november.

Det er verdt å ta med i betraktningen at testkapasiteten gjennom pandemien også har blitt kraftig forbedret, og at langt flere coronatilfeller blir oppdaget nå enn i mars.