Coronareglene i Moss videreføres i én uke

Nedstengingen vil dermed foreløpig gjelde til mandag 21. desember.

Avgjørelsen kom etter at ti nye personer fredag fikk påvist corona i Moss. Dette er lavere enn mandag og tirsdag, da det ble det meldt om henholdsvis 26 og 23 smittetilfeller.

– Dette er et lavere smittetall og et lyspunkt etter det som er blitt beskrevet som blodrøde tall der Moss var på smittetoppen, sa Tollerud.

Totalt har 578 personer i kommunen fått påvist corona.

Tidlig å konkludere

Tollerud sa at det likevel er for tidlig å konkludere med at man ser en nedadgående trend.

– Vi avventer derfor til fredag 18. desember med å konkludere på retningslinjer og regler for jule- og nyttårsfeiringene, sa Tollerud.

Kontroll på sporing

Ordføreren understreket også at kommunen i hovedsak har kontroll på smittesporingen.

– De fleste av dem som nå får påvist corona, er nærkontakter av kjente smittetilfeller, sa hun, men la til at smitten er spredt i lokalmiljøet.

– Det er ikke sånn at smitten spres av en bestemt aldersgruppe eller ett bestemt miljø. Det er derfor vanskelig med målrettede tiltak, sa Tollerud.

Stengte ned

De lokale reglene og den midlertidige forskriften ble innført 1. desember, etter en tid med betraktelig smitteøkning.

I første omgang skulle de gjelde til 14. desember.

Tiltakene inkluderer blant annet forbud mot private sammenkomster med flere enn ti personer, skjenkestopp, munnbindpåbud i noen situasjoner og at offentlige steder der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter holder stengt, opplyser kommunen på sine nettsider.