Samme virusmutasjon i Rana som på utested i Trondheim

Men ifølge kommunikasjonssjef Connie Slettan Olsen i Rana kommune skyldes viruset ny import fra utlandet, og det stammer ikke fra utbruddet på Lille London i Trondheim i høst.

Mellom 28. oktober og 10. desember har 140 personer testet positivt for koronavirus i Rana. FHI-analyser viser at det har vært minst to ulike virusstammer tilknyttet utbruddet.

– Utbruddet består altså egentlig av minst tre utbrudd som har oppstått og pågått omtrent på samme tid. 90 prosent av de smittede vurderes å ha blitt smittet av coronavirus med samme mutasjon som ble funnet ved Lille London-utbruddet i Trondheim, sier hun til Rana Blad.