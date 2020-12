De rødgrønne partiene har sammen med Fremskrittspartiet stemt for at Flytoget skal omfattes av ordningen som kompenserer for tapte billettinntekter, skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding.

c– Jeg er glad for at et flertall på Stortinget nå går inn for å gi støtte til Flytoget. Selskapet har mistet store billettinntekter under oronakrisen, sier transportpolitisk talsperson for Ap, Sverre Myrli.

Opprinnelig skulle Vy, SJ og GoAhead få kompensasjon.