To menn dømt for ran og overfall i Bergen

I tillegg er de dømt til å betale Osen 422.000 kroner og Slengesol 616.000 kroner i oppreisning og erstatning.

Politiadvokat Jørgen Henriksen la i Bergen tingrett ned påstand om fengsel i fem år og fem måneder for 32-åringen og fengsel i fem år og tre måneder for 37-åringen.

Den yngste er dømt for ranet og overfallet av Slengesol, men frikjent for ranet og overfallet av Osen. 37-åringen er dømt for begge tiltalepunkter.

I februar 2015 ble Slengesol kidnappet og mishandlet i sin egen varebil. Ti måneder senere opplevde kunsthandler og investor Osen det samme, men politiet koblet ikke de to voldshendelsene sammen.

– Som et kioskran

Reidar Osen sier til TV 2 at han er svært skuffet over dommen.

– Politiet har dessverre ikke tatt med tiltalepunkt for frihetsberøvelse og bortføring. Dette er som ran av en 7-Eleven-kiosk, sier han.

Han håper at saken blir anket, slik at den får en ny behandling i lagmannsretten.

Retten delte seg

Retten delte seg når det gjaldt spørsmålet om hvorvidt 32-åringen medvirket i ranet av Osen. Flertallet – meddommerne – fant det ikke bevist utover enhver rimelig tvil.

Uten DNA-treffet i Slengesol-saken mener flertallet at det er langt fra opplagt at det ville ha blitt tatt ut tiltale mot ham.

Da saken startet i Bergen tingrett i begynnelsen av november, erkjente de to mennene helt eller delvis skyld for Slengesol-saken, men nektet for Osen-overfallet.

Massivt innslag av vold og dødstrusler

Retten viser til at det massive innslaget av vold og dødstrusler gjør at skadevirkningene har en del likhetstrekk med voldtektssaker.

Det påpekes også at det var gjort nøye forberedelser, men at det økonomiske utbyttet ble lite. Det synes som om gjerningsmennene brukte mye vold, men satt igjen med lite, heter det.

Videre er det tillagt vekt at volden varte over lang tid, i rundt to timer i hvert tilfelle. Politiet mener at motivet bak bortføringene var å rane ofrene for større pengebeløp.

Retten finner det straffeskjerpende at 37-åringen i begge saker, særlig i Osen-saken, har gått langt i å kaste uriktig skyld på de fornærmede. I formildende retning er det lagt vekt på at han har oppgitt korrekte opplysninger om andre medvirkende.

I dommen bemerkes det at den rollen 32-åringen har hatt i Slengesol-saken tilsier at straffen for ham settes en god del lavere.

En tredje mann

Osens bistandsadvokat Einar Drægebø ba i forrige uke om utsettelse av rettssaken til en tredje mann, som er identifisert gjennom DNA-funn, er pågrepet og har forklart seg.

Ifølge Bergens Tidende mener han at det nye beviset understøtter at saken dreier seg om «svært alvorlig organisert kriminalitet».

Ifølge avisa stammer funnet fra storebroren til den yngste av de to polakkene. TV 2 har meldt at mannen er etterlyst av Interpol.

Politiet trodde først det var et rumensk persongalleri som sto bak de to overfallene. Men i fjor sommer fant tysk politi et DNA-treff på den ene av de to mennene, som knyttet ham til saken i Bergen.