Raymond Johansen foreslår kinesisk testregime ved grensen

– Hvorfor ikke ha det som i Kina, for eksempel? Kommer du til Beijing, så blir du møtt av «romvesener» som overhodet ikke har kontakt med deg. Helt isolert. Du kommer til et hotell, må være på et rom i ti dager og får mat gjennom veggen, hadde jeg nær sagt. I veldig mange av de landene som nå har lyktes med dette, er man underlagt utrolig strenge regimer, sier Johansen til NTB.

Helseminister Bent Høie (H) har derimot lite tro på en kinesisk løsning for Norge.

– Jeg tror nok at vi har mye å lære av Kina, men det er også ulik kultur. Så det som fungerer i Kina, vil ikke nødvendigvis fungere i Norge, sier han.

Høie sier det er viktig at smittetiltakene er forholdsmessig.

– Også i Norge må du jo rett på karantenehotell hvis du ikke har et annet egnet karantenested. Men å tvinge alle som har et egnet sted til å bo på hotell, det tror jeg veldig mange ville opplevd som urimelig, sier han.

– Hvis man bare tenker på smitte, så kunne man hatt de strengeste tiltakene helt siden mars, men det hadde jo gått dramatisk ut over folks mulighet til å leve gode og trygge liv, arbeidsplasser og mye annet, påpeker han.

Ber om obligatorisk testing

Raymond Johansen har gjentatte ganger de siste månedene bedt om at det innføres obligatorisk testing for folk som kommer fra røde land for å hindre importsmitte. Men dette ble senest i forrige uke stemt ned av Stortinget.

– I dag er det frivillig testing. Du hører hele tiden om folk som ikke tester seg, som kanskje har vært i Asia eller et annet sted langt unna. De går rett forbi og gidder ikke teste seg. De setter seg på flytoget og drar inn. Det er det mange som gjør, sier byrådslederen.

Johansen mener det også er grunn til å tro at det er mange som ikke overholder karantenereglene.

– Vi har arbeidspendlere som er ut og inn, ut og inn, som jobber i små virksomheter. Mange legger ut anbud på nett, du kan treffe dem der. De er her for å jobbe i 14 dager og så hjem igjen. Er du underlagt karantenereglene er det vanskelig å få det til. Det å tro at det er så mange som har kontroll på det, tror jeg dessverre er å tro på julenissen.

Oslo er rammet hardt av pandemien, med noen av de strengeste tiltakene i landet. Blant annet med skjenkeforbud på alle restauranter og puber. Johansen mener et strengere testregime ved grensen kan bidra til at man får åpnet opp raskere.

Fare ved obligatorisk testing

Helseministeren sier han deler Johansens bekymring for importsmitten, men mener obligatorisk testing på grensen ikke er veien å gå. Han sier helsemyndighetenes bekymring er at dersom man tester seg på grensen og får et negativt svar, så vil mange tro de ikke er smittet og dermed ikke ta karantenereglene på alvor.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere pekt på at det er nødvendig med flere tester, fordi en test bare er et øyeblikksbilde – man kan teste negativt om morgenen og positivt om kvelden.

– Men vi ser på hvordan man kan koble testing til karantene for å sikre mer etterlevelse av karantene, men Raymond Johansens løsning vil ikke bidra til det, mener Høie.

Høie sier han er bekymret for en tredje smittebølge etter jul når mange returnerer etter juleferie, men understreker:

– Men må ikke skape inntrykk at det bare er importsmitte som er en utfordring for Norge, for da glemmer man at den viktigste smittespredningen skjer internt mellom oss som bor her, sier han.