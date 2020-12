NAF bekymret over endrede reisevaner

Det kommer fram i en ny undersøkelse TNS Kantar har gjort for NAF.

Svarene fra undersøkelsen er ikke godt nytt for verken kollektivtrafikken eller veiutbygging som finansieres av billettinntekter og bompenger. Svarene gjør også NAF bekymret, skriver NRK.

– Disse inntektene må kompenseres fra stat eller kommune. Ellers vil bompengene og billettpriser øke, eller viktige transportprosjekter rett og slett falle bort, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Undersøkelsen viser at kollektivtransporten er den store taperen. Nær halvparten svarer at de bruker kollektiv mindre enn før. I Oslo svarer 66 prosent at de tar mindre buss, trikk og T-bane nå enn før pandemien brøt ut.

– I Oslo og de andre byene er det jo bypakkene som er med på å finansiere viktige kollektiv- og veiutbygginger. Når vi ser at reisevanene allerede er endret, og at mange tror de vil forbli endret, så frykter vi for inntektsgrunnlaget, sier Ryste.