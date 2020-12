DSA: Ingen fare i Norge etter alvorlig hendelse ved finsk atomreaktor

Atomreaktoren på det finske Olkiluoto-atomkraftverket er stengt etter det som blir omtalt som «en alvorlig hendelse», men på den norske siden av grensen er det ingen grunn til engstelse, ifølge beredskapssjef Astrid Liland i DSA.

Heller ikke på finsk side av grensen er det noen fare.

– Det er det ikke. Det ble tidlig gitt beskjed fra finske myndigheter om at det ikke var nødvendig med noe tiltak for befolkningen rundt anlegget. Det var ikke nødvendig med jodtabletter, holde seg innendørs, eller slike tiltak man vanligvis ville beordre hvis det var et reelt uhell, sier Liland til NTB.

DSA opplyser at de har mottatt melding fra finske myndigheter om at reaktoren er under kontroll, men hva som er årsaken til nedstengingen er fortsatt ikke kjent.

– De har selv sagt at de ikke vet hva som er årsaken til at det ble økte strålingsverdier, noe som gjorde at reaktoren ble stengt ned automatisk. De skal undersøke saken, sier Liland.

Driftsforstyrrelsen forårsaket høyere strålingsnivåer inne i anlegget, men det finske strålevernet (Stuk) opplyser at det ikke er noen økt stråling utenfor anlegget. Strålingsnivået i området rundt anlegget rapporteres å være på normalt nivå. DSA har lest av de finske målestasjonene som bekrefter dette.

– Vi har fulgt med etter at vi fikk varselet, men vi ser ikke noen umiddelbar fare ettersom Finland rapporterer at de har kontroll. Sikkerhetssystemene fungerer, og situasjonen er stabil, sier beredskapssjefen til NTB.