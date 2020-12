Helsedirektoratet: Slik er reglene for gjester i jula

Statsminister Erna Solberg har varslet at det innføres et juleunntak for antallet gjester man kan ha, hvis man vil følge regjeringens anbefalinger. Det gjør at du kan ha opp mot ti gjester to ganger i jula.

Men dersom gjestene dine sovner på sofaen, eller overnatter på annet vis, teller det som to besøk. Du kan dermed ikke ha opp mot ti gjester på julaften som overnatter til første juledag, og så et nytt selskap seinere i jula.

Helsedirektoratet anbefaler også at du ikke kan både gå i store juleselskap, og holde dem selv. Dersom du går i ett selskap med over ti gjester, kan du kun arrangere ett slikt selskap selv.

Dersom du har under fem gjester, eller bare gjester fra samme husstand, kan de være på besøk over flere dager. Det anbefales da at alle gjester bør ha enerom, men at gjester fra samme husstand kan sove på samme rom.

Det presiseres også at alle gjester som ikke er fra samme husstand, må kunne holde en meters avstand til hverandre. Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde to meter avstand til folk i risikogruppen, anbefaler Helsedirektoratet.