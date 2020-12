FHI etterregistrerer flere coronarelaterte dødsfall

Det opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Dagen før var det meldt om 361 koronadødsfall. Økningen er dermed på 21 registrerte dødsfall.

Blant de nye dødsfallene som er registrert, er tre blant personer i 50-årene, to blant personer i 60-årene, to blant personer i 70-årene, åtte blant personer i 80-årene og seks blant personer over 90 år.

Denne uka er det totalt registrert sju dødsfall, mens det i de to foregående er registrert totalt 21 og 27 dødsfall.