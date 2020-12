Sju års fengsel for overgrep mot gutter på gård i Trøndelag

Mannen i slutten av 40-årene ble i mai dømt til fire og et halvt års fengsel i Sør-Trøndelag tingrett, men han nektet straffskyld og anket dommen, melder NRK. Mannen eier en gård som var kjent for mange fester, og det er tre av disse festdeltakerne som skal ha blitt voldtatt mens de var beruset og sov over i huset.

Frostating tingrett har imidlertid avsagt en strengere dom under ankebehandlingen og skjerpet straffen til sju års fengsel. En av de fornærmede skal ha vært under 16 år da mannen forgrep seg på ham, men dette ble bestridt i retten. Et mindretall av dommerne mente det ikke kunne utelukkes at hendelsene skjedde etter at gutten var 16 år.

I tingretten ble mannen dømt for overgrep mot tre fornærmede, og ble frikjent for et forhold mot en fjerde. Lagmannsretten konkluderer imidlertid med å dømme gårdeieren også for dette forholdet, noe som dermed er med på å øke straffen.

Foruten straffen må den dømte mannen også betale oppreisningserstatning på 575.000 kroner til de fire fornærmede.