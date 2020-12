Barneombudet kritisk til nye straffereaksjoner for unge kriminelle

– Nå blir barnets mulighet til å komme seg ut av den kriminelle løpebanen påvirket av hvor de bor. Det er helt uholdbart , sier barneombud Inga Bejer Engh til NRK. Hun advarer mot konsekvensene hvis ikke kommunene får mer hjelp.

Fotlenke, mer tvang, kombinasjon av ungdomsstraff og fengsel kan bli straffen for de yngste lovbryterne. I 2014 ble ungdomsstraff og ungdomsoppfølging innført som et alternativ til fengsel for ungdom. Bare i Oslo er over 260 ungdommer blitt idømt denne typen straff. Men ordningen har fått kritikk.

Årsaken er at innholdet i straffen er avhengig av hva slags tilbud som finnes der ungdommene bor, og at det er for få tiltak som hjelper.

I høst har Justis- og beredskapsdepartementet hatt en rekke forslag til endringer på høring . Blant forslagene fra departementet er fotlenke på barn , en kombinasjon av ungdoms- og fengselsstraff og økt bruk av tvang.

– Jeg er skuffet over er at de ikke har tatt tak i hovedutfordringen. At innholdet i straffen er avhengig av hvilken kommune man bor i, sier Engh til NRK.