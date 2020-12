En framstilles for varetektsfengsling etter voldshendelse i Namsos

De fire personene ble siktet for kroppsskade eller medvirkning til kroppsskade. Vilkårene er imidlertid ikke til stede for fengsling for tre av disse, og de ble løslatt tirsdag. Den fjerde framstilles torsdag ettermiddag for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett.

– Påtalemyndigheten mener det er skjellig grunn til å tro at siktede har påført fornærmede stikkskade og vurderer at det foreligger bevisforspillelsesfare i saken, sier påtaleansvarlig politiadvokat Kjersti Brandtsegg Moe i Trøndelag politidistrikt.

En kvinne i 20-årene ble alvorlig skadd i hendelsen mandag kveld. Hun ligger fortsatt på sykehuset i Namsos.