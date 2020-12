Ammoniakklekkasje i Ølen

Politiet melder på Twitter at noen av arbeiderne har pustet inn damp og er kvalme, men at alle arbeiderne er gjort rede for av bedriften. Politiet kjenner ikke til hvor mange det er snakk om.

På spørsmål om hvor alvorlig situasjonen er, sier operasjonsleder at en ammoniakklekkasje i utgangspunktet har et veldig stort potensial, og at man har en sikkerhetsavstand på 300 meter.

– Det er en del folk på stedet som har samlet seg. Nødetatene har flere tanker i hodet på samme tid, og har i tillegg til det tidskritiske også tanker om smittevern, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt.

Brannvesenet har lokalisert lekkasjen og den ble stanset klokken 9.29, men det er noe damp igjen.

Politi og nødetatene er fremdeles på stedet.