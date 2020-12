Assistent Bergersen ble kontaktet før Solbakken ble presentert: – Stolt og glad

Torsdag, en uke etter Solbakken ble presentert som landslagssjef, ble resten av teamet hans presentert i en pressemelding fra Norges Fotballforbund (NFF).

Bergersen, som har vokst opp med Solbakken i Grue og er ett år eldre, opplyser at første kontakt om jobben ble gjort forrige uke.

– Første gang han ringte, var tirsdag forrige uke. Det var første kontakt for å sjekke og høre om det kunne være aktuelt. Så ble Ståle presentert torsdag, og da ble det mer kontakt. Så har det modnet seg mer gjennom perioden, sier Bergersen til NTB, som understreker at de to ofte er i prat som kompiser.

Og nettopp det at de kjenner hverandre så godt, tror Bergersen har betydd mye for Solbakken i hans valg.

– Vi har kjent hverandre hele livet, vi. Det kan være noen gode kompisgener som gjør at vi kan jobbe sammen. Vi har aldri jobbet sammen, men vi kjenner hverandre godt, sier Bergersen.

Bergersen kommer fra jobben som hovedtrener i Kvik Halden og får et viktig ansvar på treningsfeltet, heter det i pressemeldingen. 53-åringen har tidligere ledet klubber som Bodø/Glimt, Lyn og HamKam.

Takker Ståle

Solbakken er fornøyd med laget han har satt sammen.

– Dette er et godt sammensatt støtteapparat med ulike spisskompetanser. Teamet er en blanding av kontinuitet og fornyelse og har ulike styrker. Jeg er opptatt av å sette sammen egenskaper som skal bidra til å levere på treningsbanen, utenfor banen og mellom samlinger, sier Ståle Solbakken i NFFs pressemelding.

Bergersen ledet HamKam i to år før han ble hovedtrener for Kvik Halden i 2016. Der har han vært siden. Han er stolt og glad for å påta seg den største jobben hittil i karrieren.

– Jeg er ikke så opptatt av karriere. Selvfølgelig er det et stort skritt opp for meg. Det er seks år siden jeg jobbet i en toppklubb i Norge (Aalesund, assistent). Det er et stort steg opp for meg. Jeg er veldig stolt og glad og ydmyk og setter pris på tilliten Ståle har vist meg. Han har tro på at jeg kan bidra til at han skal bli en god landslagssjef. Det setter jeg høyt, og jeg takker Ståle for det, sier han.

Nytt team

I tillegg til Bergersen vil Brede Hangeland gå inn i en ny rolle som rådgiver i trenerteamet med ekstra ansvar for forsvarsspillerne og hele forsvarsleddet.

Andrew Findlay vil gå inn i rollen som analytiker med hovedansvaret for alle analyseoppgaver tilknyttet A-landslaget. Findlay var Solbakkens analytiker i FC København.

– I arbeidet med å sette sammen nytt støtteapparat har Ståle vært opptatt av å videreføre viktig erfaring fra dagens støtteapparat, men samtidig tilføre noe nytt som utfyller Ståle som leder og trener, og som er spisset mot internasjonale referanser, sier Lise Klaveness, direktør for toppfotball og landslag i NFF.

Frode Grodås vil fortsette i A-landslagets trenerteam som assistent og har ansvaret for keeperne.

– Vi har stor tro på at denne gjengen vil fungere godt sammen i jakten på internasjonal fremgang og kvalifisering til mesterskap, og vi vil gratulerer de tre nye, Kent, Brede og Andrew, med oppdraget, sier Klaveness.