Tysk våpenboikott av Saudi-Arabia i ett år til

Tillatelser som allerede har blitt gitt og som har blitt satt på hold som følge av boikotten, blir nå også opphevet. Det gjøres imidlertid unntak for forsyninger til europeiske samarbeidsprosjekter.

Regjeringen vil heller ikke gi nye tillatelser for våpeneksport det kommende året, men også her gjøres det unntak for samarbeidsproduksjoner med europeiske partnere. Men tyske selskaper må sikre at ferdigmonterte produkter ikke ender opp hos Saudi-Arabia eller De forente arabiske emirater (UAE).

Begrunnelsen for boikotten er krigføringen i Jemen, som startet i 2015. Tiltaket ble først innført etter drapet på den saudiarabiske skribenten Jamal Khashoggi i november 2018.