Kvinne dømt for trusler mot seg selv

Kvinnen er blant annet dømt for å ha tagget ned sitt eget vindu med det som kan oppfattes som rasistiske trusler og forårsaket branntilløp utenfor leiligheten sin, skriver Avisa Oslo.

35-åringen er dømt for i alt ni episoder over en periode på ti måneder, fra februar til desember 2018.

I forbindelse med etterforskningen hadde politiet satt opp et overvåkingskamera utenfor blokken til kvinnen, uten at hun var klar over det. Ved to anledninger viser bildene en person som kommer ut av oppgaven og sprayer ned vinduet til kvinnen, begge gangene i november 2018.

Retten er ikke i tvil om at personen er kvinnen selv. Kvinnen nekter straffskyld og har via sin advokat opplyst at hun vil anke dommen.

I tillegg til fengselsstraffen er 35-åringen dømt til å betale 2.237 kroner i erstatning til borettslaget, samt 10.000 kroner i sakskostnader.